Photo : YONHAP News

La première chute de neige de la saison a été enregistrée cette nuit, dans les hauteurs de la province de Gangwon située dans l'est du pays. Elle intervient 17 jours plus tard que l'an dernier.Les températures ont chuté par rapport à hier, de six à huit degrés dans la moitié nord du pays. Ce matin, les Séouliens grelottaient avec 2°C seulement, tandis que les sudistes de Busan et de l'île de Jeju pouvaient encore se réjouir des 9°C et 12°C respectivement.Les maximales sont de 8°C dans la capitale, 11°C à Gangneung et 12°C à Daegu.