Les exportations vers la Chine résistent malgré le COVID-19

En dépit de l’affaiblissement du commerce extérieur sur fond du COVID-19, les exportations de la Corée du Sud vers la Chine, son plus gros partenaire commercial, ont tenu le coup.D’après un rapport publié récemment par la Kotra, l’agence sud-coréenne pour la promotion des échanges commerciaux et des investissements, les ventes en direction de l'empire du Milieu se sont établies à 61,4 milliards de dollars au premier semestre, soit une baisse de 6,4 % en glissement annuel. Un niveau de recul plutôt modéré si on le rapporte à l’échelle mondiale, où il s’élève à 11,3 %.Les exportations à destination du continent chinois ont connu une régression de 18,3 % en avril dernier avant de repartir à la hausse en juin et juillet, de 9,7 % et 2,5 % respectivement. La dépendance commerciale de la Corée du Sud envers sa voisine s’est accrue de 0,4 point pour atteindre 25,5 %.Sans surprise, l’article qui a tiré à la hausse les exportations était les masques, dont les ventes ont augmenté de 3 785,3 % sur un an. Les vêtements et les chaussures pour femmes ont également enregistré une progression importante. Selon le rapport, l’acheminement d’articles hors des canaux officiels ayant été rendu impossible par la crise sanitaire, les marchands se conforment davantage à la procédure d'importation des douanes, ce qui explique en partie cette hausse.Les produits de beauté et les ramyeons, les nouilles instantanées coréennes, font également partie des marchandises davantage vendues. Les semi-conducteurs ont aussi suivi la même tendance grâce à l’élargissement des investissements de Pékin dans l’industrie de pointe.