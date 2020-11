OMC : le choix du nouveau capitaine risque d’être retardé par la propation du COVID-19 à Genève

Photo : YONHAP News

Le processus de désignation du futur patron de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pourrait être retardé d’au moins un mois en raison de la recrudescence de la pandémie de COVID-19 à Genève, où siège l’institution. C’est ce qu’a rapporté hier l’agence Bloomberg.Les autorités de la ville suisse ont instauré un reconfinement partiel et interdit les rassemblements de plus de cinq personnes dans l’espace public pendant un mois.Selon l’agence américaine, cette nouvelle mesure « peut perturber les capacités du gendarme du commerce mondial à choisir une femme à sa tête pour la première fois en 25 ans de son existence », en l’occurrence la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, qui est en lice avec la sud-Coréenne Yoo Myung-hee dans la course pour le poste.Toujours selon l’agence, de hauts responsables de l’organisation discutent en ce moment de la possibilité de repousser la réunion de son Conseil général, prévue le 9 novembre pour la désigner officiellement. Le porte-parole de l’OMC Keith Rockwell n’a pour autant donné aucun commentaire sur une telle possibilité.