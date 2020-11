Photo : YONHAP News

Le président de la République a envoyé des messages de soutien au président turc Recep Tayyip Erdogan et au Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, suite au puissant séisme en mer Egée.Dans ces télégrammes, Moon Jae-in leur a exprimé ses condoléances pour la perte de vies humaines dans le tremblement de terre qui a frappé vendredi les deux pays, ainsi que pour les familles des victimes.La Maison bleue a annoncé que son locataire y avait également souhaité aux leaders des deux Etats voisins une reconstruction rapide et à la fois une sortie réussie de la crise sanitaire du COVID-19.Le bilan de la catastrophe, qui risque de s'alourdir, fait état de 73 morts et 961 blessés en Turquie, et on déplore deux décès et huit blessés en Grèce.