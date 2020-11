2020 Memories in Seoul : des circuits touristiques gratuits en autocar

Photo : YONHAP News

La municipalité de Séoul va proposer, du 4 au 20 novembre, des itinéraires touristiques gratuits en autocar. Sous le thème du voyage dans le passé, « 2020 Memories in Seoul » est constitué de trois circuits combinant des visites de sites historiques et des prestations artistiques et culturelles.Tout d'abord, le circuit « Palais traditionnels et mont Namsan » proposera de découvrir les anciens palais royaux comme Deoksugung, Changdeokgung et Gyeongbokgung ainsi que N Seoul Tower, l’observatoire sur le mont Namsan, entre autres. Pendant la visite, une pièce de théâtre sur un militant sud-coréen contre l’occupation japonaise sera donnée au centre culturel Sejong.Du côté de l’itinéraire « Culture traditionnelle », le véhicule parcourra le marché traditionnel Tongin, la gare de Séoul, le quartier animé de Myeongdong et le sanctuaire de Jongmyo. Les visiteurs pourront assister à une performance d’un voyageur du temps teinté d’une atmosphère rétro des années 1960.Enfin, le circuit « Chemin de la paix » permettra de faire ressentir la douleur de la division de la péninsule et la valeur de la paix avec des destinations telles que le Mémorial de guerre de Corée et la zone démilitarisée (DMZ).Les citoyens qui souhaitent participer à ce périple peuvent s’inscrire sur le site http://www.shnesquetour.com avant le 15 novembre en publiant leur récit sur le sujet « Séoul, bus, voyage ». L’heure de départ est fixée à 13h 30 tous les mercredis et vendredis et 10h 30 et 14h les dimanches.