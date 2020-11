Le député Minjoo Jeong Jeong-soon placé en détention provisoire

Photo : YONHAP News

Il est le premier député en exercice de la législature actuelle à être incarcéré. Jeong Jeong-soon du Minjoo, le parti au pouvoir, a finalement été placé en détention provisoire la nuit dernière. Il est suspecté d’avoir enfreint notamment la loi sur le financement politique et celle sur la protection des données personnelles.Concrètement, le parlementaire élu aux législatives du 15 avril dans une circonscription de Cheongju dans le centre du pays aurait dépassé le plafond autorisé des dépenses électorales et perçu illégalement de l’argent de la part de conseillers municipaux de la ville. Il est aussi soupçonné d’être intervenu dans l’utilisation illicite, pour sa campagne, de renseignements de quelque 31 000 membres du centre de bénévolat de Cheongju. Sans surprise, l’intéressé a nié les accusations.Son incarcération est intervenue après la délivrance d’un mandat en ce sens par le tribunal de la ville quelques heures plus tôt. Le Parquet a au maximum 20 jours pour l’entendre avant de décider de l’inculper ou non.Jeong a déjà été mis en examen le 15 octobre pour violation d’une autre législation, celle sur l’élection dans la fonction publique. Le premier procès sur cette allégation aura lieu le 18 novembre.