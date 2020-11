Les prix à la consommation se sont accrus de 0,1 %

Photo : Getty Images Bank

Les prix à la consommation ont enregistré leur plus faible hausse depuis quatre mois. A en croire les données de l’Institut national des statistiques (Kostat), en octobre, l’indice en la matière a progressé de 0,1 % en glissement annuel pour s’établir à 105,61.Plus précisément, les produits agricoles, halieutiques et d’élevage ont connu une hausse de 13,3 %. Notamment, les produits de l’agriculture ont grimpé de 18,7 % à cause de la saison des pluies, particulièrement longue cette année, et de la série de typhons qui ont balayé la péninsule en automne.En revanche, le prix des produits industriels et les tarifs de l’électricité, de l’eau et du gaz ont reculé respectivement de 1 % et de 4 %. Les factures de téléphonie mobile ont chuté de 21,7 % grâce au soutien financier de 20 000 wons (15 euros) accordé le mois dernier par le gouvernement. Quant aux frais d’inscription au lycée, ils ont également dégringolé de 74,4 % en raison de l’élargissement de la politique de scolarité gratuite jusqu’à la classe de seconde dans certaines régions.L’indice de l'inflation de base, qui exclut les produits agricoles et pétroliers, a augmenté de 0,1 %. Concernant l’inflation sous-jacente, norme de l’OCDE qui ne tient pas compte de l’alimentation et de l’énergie, il a enregistré son niveau le plus bas depuis septembre 1999 en régressant de 0,3 %.