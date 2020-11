COVID-19 : la propagation continue dans les espaces du quotidien

Photo : YONHAP News

Un total de 75 nouvelles contaminations au COVID-19 ont été enregistrées en l’espace de 24 heures : 46 d’origine locale et 29 importées. Le bilan quotidien est alors maintenu à deux chiffres pour le deuxième jour consécutif.Avec 36 cas d’infections domestiques, Séoul et sa région restent les plus importants foyers de contagion.Dans l’ensemble du pays, des cas supplémentaires sont toujours détectés dans les espaces du quotidien comme les centres de gym ou d’apprentissage de la musique. Il est donc conseillé d’y respecter les règles sanitaires.Les autorités sanitaires ont par ailleurs dévoilé la moyenne nationale des personnes testées positives la semaine dernière. Elle s’élève à 87 patients par jour, soit 12 de plus que la semaine précédente. La tendance haussière se poursuit ainsi pour la quatrième semaine de suite.Les autorités rappellent aux citoyens l'importance de rester vigilants et de respecter les mesures barrières.