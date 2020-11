Base-ball : Ryu Hyun-jin parmi les finalistes du trophée Cy Young

Photo : YONHAP News

Ryu Hyun-jin, le joueur de baseball sud-coréen qui évolue aux Blue Jays de Toronto, a été annoncé comme finaliste du Trophée Cy Young pour la deuxième année de suite. Ce prix est remis au meilleur lanceur de l’année de la Ligue majeure de baseball (MLB).Parmi les trois candidats sélectionnés par l'Association des chroniqueurs de baseball d'Amérique (BBWAA), on retrouve le Japonais Kenta Maeda des Twins du Minnesota, et Shane Bieber des Indians de Cleveland.A la hauteur de sa réputation d’as de son équipe, le gaucher sud-coréen de 33 ans a montré une fiche de 5-2 et une moyenne de 2,69 en 12 départs durant cette saison. Le nom du vainqueur sera dévoilé le 12 novembre prochain.L’an dernier, Ryu s’est hissé au deuxième rang de ce prix, derrière Jacob deGrom des Mets de New York, en remportant 88 points avec une voix pour la première place et dix pour la deuxième. Avant lui, aucun joueur asiatique n’avait récolté de vote pour en faire le lauréat.