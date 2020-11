Moon Jae-in : la neutralité carbone n’est plus une question de choix

Photo : YONHAP News

Six jours après son engagement, devant l’Assemblée nationale, sur la neutralité carbone d’ici 2050, le président Moon Jae-in a une nouvelle fois souligné la nécessité de le concrétiser.Lors du conseil des ministres hebdomadaire qu’il a présidé aujourd’hui, le chef de l’Etat a affirmé que c’était un objectif que tous les pays du monde doivent atteindre afin de faire face ensemble au changement climatique. Dans la foulée, il a demandé à son gouvernement de déployer tous les efforts possibles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).Pour l’occupant de la Cheongwadae, si le défi n’est pas facile à relever pour le pays du Matin clair qui est fortement dépendant des énergies fossiles, la lutte contre le réchauffement climatique n’est plus une question de choix, mais une nécessité absolue.Moon a aussi martelé que l’économie à faible intensité de carbone était déjà devenue un nouvel ordre mondial et que les entreprises devraient elles aussi adopter une telle transition. Et d’ajouter que le pays se devait de faire de la neutralité carbone une opportunité de réformer sa structure industrielle et de créer de nouveaux vecteurs de croissance et des emplois.Pour y parvenir, le dirigeant a détaillé qu’il faudrait établir une stratégie nationale allant dans ce sens et inciter aussi la participation des collectivités locales et du secteur privé, sans parler d’un consensus du peuple.