Sondage : 87 % des sud-Coréens conscients de la gravité du changement climatique

Photo : YONHAP News

Plus de huit sud-Coréens sur 10 considèrent la crise climatique comme grave. C’est en tout cas ce qui ressort d’un sondage effectué pour la KBS et l’ONG Greenpeace.Dans le détail, à la question de savoir à quelle occasion ils ont pris conscience d’une telle gravité, ils sont 74 % à avoir évoqué les récents sinistres naturels comme la mousson et les typhons récurrents qui ont frappé le pays cet été.Interrogés sur les générations les plus touchées par le changement climatique, 53 % des répondants ont fait état des prochaines générations. Seuls 9 % se sont inquiétés pour leur génération. Autrement dit, si beaucoup se sentent menacés par le réchauffement planétaire, ils ne l’estiment pas immédiat ou craignent qu’il ne s’aggrave à l’avenir.A propos des efforts de chacun pour lutter contre ce phénomène, ils sont 92 % et 88 % à avoir parlé respectivement du recyclage des déchets et de la diminution de leur consommation de plastiques à usage unique.Par ailleurs, sept personnes sondées sur 10 ont exprimé leur intention d’accepter une hausse des prix de l’électricité afin de réduire les émissions de CO2. 36 % des répondants ont plaidé pour la fermeture des centrales thermiques du pays d’ici 2030.Questionnés sur les énergies pouvant remplacer le charbon, le plus grand nombre des sondés (24,8 %) ont cité l’énergie solaire photovoltaïque, devant l'hydrogène, l’énergie nucléaire et l’énergie éolienne dans l’ordre.L’enquête a été réalisée en ligne par l’institut Korea Research du 16 au 19 octobre auprès de 1 000 hommes et femmes âgés de plus de 18 ans. Son niveau de confiance est de 95 % avec une marge d'erreur de plus ou moins 3,1 points.