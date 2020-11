Photo : YONHAP News

Le montant des réserves de devises étrangères s’est accru, en octobre, de 5,96 milliards de dollars sur un mois pour atteindre 426,51 milliards de dollars. Il s’agit de la hausse la plus importante depuis janvier 2018.Selon la Banque de Corée (BOK), cette progression s’explique par l’augmentation des profits engendrés par la gestion des actifs libellés en monnaies étrangères, de la valeur en dollar de ceux-ci ainsi que l’accroissement des dépôts en devises.La Corée du Sud était, en septembre, le 9e pays qui possède le plus de réserves de change avec 420,5 milliards de dollars. Les trois premières places du classement sont occupées par la Chine, le Japon et la Suisse.