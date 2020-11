NIS : Kim Jong-un aurait ordonné une enquête sur les circonstances de la mort du fonctionnaire sud-coréen

Photo : YONHAP News

La commission du renseignement à l’Assemblée nationale a poursuivi hier son audit sur les actions du gouvernement. Elle a alors interrogé à huis clos le Service national du renseignement (NIS).L’un des dossiers d’importance une nouvelle fois abordés concernait la mort d’un fonctionnaire sud-coréen, tué par des militaires nord-coréens en mer Jaune. C’était le 22 septembre.A ce propos, un député Minjoo présent à l’audit a relayé une partie des révélations faites par le NIS. De fait, selon les renseignements recueillis par celui-ci, la Corée du Nord aurait tenté de retrouver le corps de l’homme après l’avoir abattu, et ce contrairement à ce qui était connu. Son dirigeant aurait également ordonné de mener une enquête sur les circonstances de l’incident.En ce qui concerne la santé de Kim Jong-un, les services secrets ont indiqué que celui-ci ne souffrirait d'aucun problème particulier, et qu’il aurait pris six à sept kg chaque année depuis son arrivée au pouvoir en 2012, pour peser actuellement environ 140 kg.Quant à sa petite sœur Kim Yo-jong, elle aurait pris du galon pour intervenir désormais dans l’ensemble des affaires de l’Etat. Le renseignement sud-coréen estime qu’elle montera encore en grade lors du huitième congrès du Parti des travailleurs, prévu en janvier prochain.On a également appris que le pays communiste était en train de construire deux nouveaux sous-marins pouvant transporter des missiles mer-sol balistiques stratégiques (MSBS).