Meurtre d’un civil en mer Jaune : l’armée refuse de dévoiler les renseignements relatifs

Photo : YONHAP News

Après la mort, en septembre, du fonctionnaire des pêches sud-coréennes abattu par des soldats nord-coréens, sa famille a réfuté catégoriquement l’annonce officielle des autorités militaires de son pays. Celles-ci ont affirmé que la victime aurait volontairement sauté du navire à bord duquel elle se trouvait pour tenter de faire défection en Corée du Nord.Afin d’en savoir plus sur les circonstances de sa mort, son frère Lee Rae-jin a demandé le 6 octobre à l’armée de rendre publiques les données audio et vidéo qu’elle a obtenues au moment de l’incident.Cela dit, le ministère de la Défense a rejeté hier sa requête. Pour étayer sa décision, il a expliqué que ce genre d’informations étaient classées confidentielles et que leur divulgation était encadrée par la loi. Il a également affirmé qu’il n’existait pas d’images de l’incinération du corps du défunt.Sans surprise, la famille s’est indignée. Selon elle, les autorités militaires refusent de mettre au jour les informations pour dissimuler l’échec de leurs opérations de surveillance maritime. Lee a alors réclamé les explications du ministre de la Défense. Celui-ci doit le recevoir vendredi.