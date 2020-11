Moon Jae-in porte un masque à l’effigie d’un personnage de « webtoon »

Photo : YONHAP News

Le président de la République a présenté un masque de protection spécial à l’occasion de la Journée du manhwa, la bande dessinée coréenne.Hier, à la fin du conseil des ministres qui s’est déroulé par visioconférence, Moon Jae-in a porté un masque floqué d'un personnage de « TEN », un webtoon de Lee Eun-jae. Ce manhwa en ligne relate l'histoire d'un élève exclu de son lycée qui tente de combattre le harcèlement scolaire.Selon le locataire de la Cheongwadae, ce produit a été conçu par le ministère de la Culture afin d’encourager l’industrie du webtoon qui joue un rôle de locomotive dans la « nouvelle hallyu » en s’imposant comme un secteur clef des contenus « made in Korea ».D’après le ministre de la Culture, Park Yang-woo, les plateformes de webtoons sud-coréennes s'imposent sur le marché des BD numériques dans le monde. Et la confection de ces produits a pour but de promouvoir leurs exportations et d’apporter de la consolation aux adolescents qui sont contraints de suivre leurs cours à domicile.Le chef de l’Etat a ajouté que ces produits pourraient inciter les élèves à porter des masques dans le sillage du COVID-19 et a appelé les ministères concernés à proposer des idées pour promouvoir davantage ce secteur.