Photo : YONHAP News

La carte de séjour délivrée aux étrangers résidant en Corée du Sud ne contiendra plus la mention en anglais « Alien » à partir de l’année prochaine.Le ministère de la Justice notifiera demain une révision de la loi sur le contrôle de l’immigration consistant à remplacer l’intitulé « Alien Registration Card », littéralement « carte d’enregistrement d'étranger » par « Residence Card », ou « carte de séjour ».Cette décision est due au fait que le terme « Alien », qui se réfère à « étranger », signifie également « extraterrestre » et a une connotation négative envers les personnes étrangères.Les autorités juridiques prévoient d’achever l’amendement du texte d’ici la fin de l’année et de délivrer la nouvelle version de la pièce d’identité dès janvier 2021.