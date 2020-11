Budget 2021 : coup d’envoi de l’examen parlementaire

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale a commencé aujourd’hui le marathon budgétaire, quatrième du quinquennat de Moon Jae-in. C’est sa commission des comptes publics qui a ouvert le bal.Aujourd’hui et demain, elle organise des séances de questions au gouvernement qui a établi le projet de budget 2021. Un budget qui s’élève à 555 800 milliards de wons, environ 417 milliards d’euros, soit une hausse de 8,5 % par rapport à cette année.L’exécutif avait défendu un projet tourné notamment vers la lutte anti-COVID-19 et la construction d’un pays leader.Le crédit alloué aux programmes du « New Deal à la coréenne », une somme de 21 300 milliards de wons, serait au cœur des débats. Le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la principale force de l’opposition, a déjà promis de le couper d’au moins 50 %. Le Minjoo, le parti au pouvoir, a affirmé que c’était un montant absolument nécessaire dans « l’ère sans contact ».L’équilibre budgétaire ou encore la décision gouvernementale d’augmenter les prix des biens immobiliers servant de base pour le calcul de différents impôts pourraient eux aussi faire débat. En prenant une telle décision, l’exécutif a annoncé hier qu’il réduirait la taxe foncière sur les logements dont les prix en question sont inférieurs à 600 millions de wons, et ce si le contribuable possède un seul logement.