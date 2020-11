Un nord-Coréen intercepté par le Sud après avoir franchi la frontière

Photo : KBS News

Un nord-Coréen a été intercepté ce matin vers 9h 50 au sud de la frontière intercoréenne.Selon l’état-major interarmées (JCS), un homme non identifié avait avancé, hier soir entre 19h et 20h, vers les grillages métalliques situés près de postes de garde du secteur de Goseong, un comté sud-coréen situé dans la partie orientale de la frontière avec la Corée du Nord. Sa présence a été détectée par les équipements de surveillance de l’armée.L’alerte anti-infiltration « Jindogae » a aussitôt été relevée à son niveau maximal, le niveau 1, auprès des troupes responsables du secteur, et au niveau 2 auprès des régions en première ligne. Une vaste opération de recherche et d’inspection minutieuse a été lancée en même temps. Une opération qui a donc duré environ 14 heures.Le JCS a précisé qu’il n’y avait pas eu d’affrontement particulier au cours de l’interpellation de l’homme en question, et qu’il avait ouvert une enquête sur les circonstances de son passage au Sud. Il l’interroge aussi sur son intention de faire défection.Pour le moment, on ignore s’il s’agit d’un militaire ou d’un civil. Aucun mouvement inhabituel de l’armée nord-coréenne n’a été observé à ce stade.