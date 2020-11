COVID-19 : le nombre de cas supplémentaires de nouveau supérieur à 100

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est repassé au-dessus de la barre des 100 pour la première fois en trois jours.Les autorités sanitaires ont annoncé que ces 24 dernières heures, un total de 118 contaminations supplémentaires avaient été enregistrées : 98 d’origine locale et 20 importées. Le total cumulé depuis l’apparition de l’épidémie dans le pays en janvier est désormais porté à 26 925.On a par ailleurs appris aujourd’hui qu’un autre journaliste accrédité à la mairie de Séoul avait été diagnostiqué positif. La salle de presse a aussitôt été fermée et des dépistages sont effectués sur tous les visiteurs pendant une période déterminée.Les autorités continuent à mettre en garde contre la contagion du virus notamment dans les bars, les restaurants, les établissements scolaires ou lors de réunions familiales. Elles scrutent aussi à la loupe l’évolution de la situation de l’après-Halloween, car le jour de la fête, samedi, beaucoup de jeunes ont fréquenté des établissements de divertissement.Il est aussi conseillé de porter un masque avant et après chaque repas dans les restaurants ou encore dans les vestiaires. A partir du 13 novembre, il sera obligatoire de le porter dans les lieux publics. Les contrevenants s'exposeront à une amende allant jusqu’à 100 000 wons, l’équivalent de 75 euros.