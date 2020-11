Lee In-young souhaite la réouverture des canaux de communication Séoul-Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Réunification a effectué un nouveau déplacement à Panmunjom, cette fois pour assister à la cérémonie d’ouverture d’un centre de soutien aux visites guidées dans ce village de la trêve situé dans la zone démilitarisée (DMZ).A cette occasion, Lee In-young a appelé le régime de Kim Jong-un à rouvrir les canaux de communication entre son pavillon, « Panmungak », et celui du Sud, la « Maison de la liberté », situés de part et d’autre du village. Selon lui, leur rétablissement permettra de réamorcer les relations entre les deux parties de la péninsule.Dans le même temps, le ministre a souhaité que le Bureau de liaison intercoréen soit restauré et fonctionne de nouveau dans un avenir proche. Pour rappel, le pays communiste a fait exploser en juin l’immeuble abritant cette ambassade conjointe de facto, situé au complexe industriel de Gaeseong sur son territoire.Lee a également proposé la libre circulation du personnel civil des deux Corées à Panmunjom et la reprise des retrouvailles de familles séparées par la guerre, au moins par visioconférence et par des échanges de lettres.