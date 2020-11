Photo : YONHAP News

Le pays du Matin clair a enregistré ce matin les températures les plus fraîches de la saison. Ce matin, Météo-Corée a relevé 0°C au centre de Séoul et -5°C à Chuncheon, dans la province de Gangwon située dans l'est du pays.L'après-midi reste clément, avec des maximales de 10°C dans la capitale, 14°C à Gangneung, et jusqu'à 17°C sur l'île méridionale de Jeju.Le ciel est dégagé sur l'ensemble du territoire.