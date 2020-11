Le nord-Coréen arrêté au sud de la DMZ serait un civil

Photo : KBS News

On en sait un peu plus sur le nord-Coréen arrêté hier par l’armée sud-coréenne et sur les circonstances de son passage au sud de la frontière. Il s’agirait d’un civil, et non d’un soldat. Sa défection n’a pas encore été confirmée.Dans un premier temps, les mouvements suspects d’un individu avaient été détectés lundi soir par les dispositifs de l’armée. C’était vers 22h, près de la ligne de démarcation du secteur de Goseong, un comté sud-coréen situé dans la partie orientale de la frontière. La surveillance a aussitôt été renforcée et les recherches ont débuté.L’homme n’avait cependant pas pu être localisé. Pendant ce temps, il a progressé vers le Sud et a franchi, le lendemain vers 19h25, les clôtures de barbelés de l’avant-poste général (GOP) sur le front. Le moment de son passage a été repéré par les équipements de l’armée. Celle-ci a alors élevé au maximum le niveau de son alerte anti-infiltration « Jindogae ».Après une opération de recherche de plus de 14 heures, le fugitif a été retrouvé et intercepté dans le nord de « l’aire de contrôle civil », une zone tampon qui s’étend tout au long de la ligne de démarcation.Des failles cependant dans le dispositif de repérage. De fait, les capteurs installés sur les clôtures n'ont pas fonctionné lorsque le nord-Coréen les a franchies. De même, aucun équipement de surveillance n’a pu le détecter pendant qu’il avançait jusqu’à 1,5 km au sud de la frontière.