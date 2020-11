Suh Hoon : l’objectif est de dénucléariser la Corée du Nord, quel que soit le prochain président américain

Photo : YONHAP News

Le conseiller de la Maison bleue à la sécurité nationale a déclaré que l’objectif cadre et cohérent de la politique nord-coréenne de Séoul consistait à convaincre la Corée du Nord d’abandonner complètement son arsenal atomique, quel que soit le vainqueur de la présidentielle américaine. Et d’ajouter que seules les modalités d’approche pourraient être différentes.Suh Hoon a tenu ces propos hier en réponse à la question d’un député lors de l’audit parlementaire. Il a alors souligné qu’indépendamment des résultats du scrutin, Séoul déploierait tous ses efforts possibles pour dénucléariser la péninsule et pour y pérenniser la paix en continuant à travailler étroitement avec le prochain gouvernement américain.Selon lui, le processus de paix entre les deux Corées ne devra plus être retardé, d’autant que leurs relations restent refroidies depuis déjà longtemps, et la Cheongwadae a préparé à sa manière les mesures à prendre face à chaque scénario des résultats de l’élection.Par ailleurs, le conseiller présidentiel et ses collègues de la Maison bleue semblent suivre de très près le décompte des voix du scrutin toujours en cours. Dès que le nom du prochain président sera connu, ils feront en sorte que Moon Jae-in communique avec lui le plus tôt possible. Cela serait aussi l’un des sujets de discussion de la réunion, aujourd’hui, du Conseil de sécurité nationale (NSC).