L’excédent courant à son plus haut depuis 2 ans en septembre

En septembre, la balance des paiements courants dégageait un excédent de 10,2 milliards de dollars, soit une hausse de 31,6 % sur un an. C’est ce que montrent les données publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK).Le solde courant du pays est donc resté excédentaire pour le cinquième mois consécutif, et son montant a franchi le cap des 10 milliards de dollars pour la première fois depuis deux ans.L’excédent courant cumulé pendant les neuf premiers mois de l’année est ainsi porté à 43,4 milliards de dollars. Il a été dopé notamment par le rebond des exportations de marchandises.Pour être précis, en septembre, les exportations et les importations sont toutes deux reparties à la hausse par rapport à un an plus tôt, et ce pour la première fois en sept mois. Leur montant s’est élevé à 49,8 milliards et à 37,8 milliards de dollars respectivement. L’excédent commercial a alors totalisé 12 milliards de dollars, contre 3,3 milliards de dollars il y a un an.S’agissant du solde des services, il était toujours déficitaire, de 2 milliards de dollars. L’ampleur de cette perte s’est toutefois rétrécie de 220 millions de dollars en glissement annuel.