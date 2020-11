Séoul se prépare à d’éventuelles visioconférences avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le gouvernement envisage de se préparer à un éventuel dialogue en ligne avec Pyongyang.Le ministère de la Réunification projette d’aménager, l’an prochain, une salle de visioconférences dans les locaux de son QG chargé des pourparlers intercoréens. Ils sont situés à Jongro, en plein cœur de Séoul. Une initiative qui s’inscrit dans la perspective du possible réchauffement des relations entre les deux Corées et face à l’épidémie persistante de coronavirus.La salle en question sera alors équipée d’un réseau de liaison réservé exclusivement aux négociations intercoréennes, et la ligne téléphonique directe entre les deux parties sera utilisée pour les conférences virtuelles.La pratique semble aussi répandue au nord du 38e parallèle, en ces temps de pandémie. Le régime de Kim Jong-un a tenu par vidéoconférence une réunion préliminaire de son comité militaire central en juin et celle de son cabinet le mois dernier.