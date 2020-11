COVID-19 : le nombre de nouvelles infections locales à son plus haut en 13 jours

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux patients infectés par le COVID-19 reste à trois chiffres pour le deuxième jour consécutif, avec 125 cas signalés : 108 contaminations domestiques, soit leur plus haut niveau depuis le 23 octobre dernier, et 17 importées.A Cheonan, dans la province de Chungcheong du Sud, 21 employés d’un centre d’appel ont été testés positifs, alors que plusieurs foyers d’infections ont été identifiés ces derniers jours dans cette ville située dans le centre du pays, portant le nombre total de contaminations récemment déclarées à 88. Dans ce contexte, la municipalité a décidé de relever d’un cran le niveau de distanciation sociale de 1 à 1,5 à compter de 18h ce soir.Comme la température commence à baisser dans la péninsule, une éventuelle propagation de la grippe met également sur leur garde les autorités sanitaires. Ainsi, ces dernières envisagent de faire couvrir par l’assurance maladie les médicaments antiviraux administrés aux groupes à haut risque : les enfants âgés de moins de dix ans, les femmes enceintes et les 65 ans et plus dès la mi-novembre, une fois soupçonnés d’être atteints par l’influenza. Elles mènent également des concertations avec les médecins sur le terrain pour leur faire adopter des kits de dépistage capables de détecter à la fois la grippe et le nouveau coronavirus.