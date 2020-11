Les mariages mixtes en progression depuis trois ans en Corée du Sud

Photo : Getty Images Bank

Le nombre de sud-Coréens et sud-Coréennes qui ont épousé une personne étrangère ou naturalisée coréenne poursuit sa hausse pour la troisième année consécutive.D’après les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), un total de 24 721 mariages mixtes ont été déclarés l’an dernier, soit une progression de 4 %. Ils représentent par ailleurs 10,3 % de l’ensemble, une augmentation de 1,1 point en un an. Pour rappel, après avoir enregistré un pic de 35 100 en 2010, ce chiffre n’a cessé de baisser jusqu’en 2016 pour s’établir à 21 700, avant de rebondir l’année suivante.69,3 % de ces couples sont composés d’une femme étrangère et d’un sud-Coréen, 17,2 % d’un étranger et d’une sud-Coréenne, et 13,5 % comptent une personne naturalisée. La plupart des conjointes étrangères ou ayant obtenu la nationalité sud-coréenne sont originaires du Vietnam, avec 30,4 %. Viennent ensuite celles de Chine (20,3 %) et de Thaïlande (8,3 %).Le nombre d’enfants issus de ces unions a diminué pour la septième année d’affilée. Cependant, sa part dans l’ensemble était à son plus haut niveau, soit 5,9 % du total.