Corée du Nord : adoption de deux nouvelles législations à l’Assemblée populaire suprême

Photo : YONHAP News

L’Assemblée populaire suprême, le Parlement nord-coréen, a convoqué hier une réunion plénière de son comité permanent. Deux législations importantes ont alors été adoptées. Elles concernent la lutte contre le tabagisme et les entreprises. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui l’agence officielle du pays, la KCNA.La loi anti-tabac vise à mieux encadrer la production et les ventes de cigarettes et à renforcer en même temps les contrôles sur leur consommation. Le texte de 31 clauses fait état des endroits où il est interdit de fumer. Ils comprennent les lieux accueillant du public, comme les salles de cinéma ou de théâtre, les établissements scolaires et médicaux et les transports en commun, entre autres. Sans oublier les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations.Le royaume ermite avait déjà légiféré en 2005 sur le contrôle du tabagisme. En vertu du nouveau dispositif, il a durci les règles à respecter. Pourtant, ses médias officiels diffusent souvent des images de Kim Jong-un en train de fumer. On s’interroge alors sur la possibilité que désormais, ils ne les publient plus.En ce qui concerne la loi sur les entreprises, il s’agit en effet de l’amendement d’une législation de même nature, qui préconise leur innovation en vue d’économiser l’énergie et les coûts ainsi que les règlementations à observer en cas de réorganisation. Son contenu précis n’est pas connu. Cependant, selon les informations relayées par la KCNA, la révision aurait pour but d’élargir le contrôle de l’Etat sur les activités de ces firmes.