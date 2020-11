Une Américaine d’origine coréenne élue à la Chambre des représentants pour la 1e fois

Photo : YONHAP News

C'est une première : une femme américaine d’origine sud-coréenne va faire son entrée au Congrès des Etats-Unis. D’après l’information relayée hier par l’agence de presse AP, Marilyn Strictkland, ancienne maire de Tacoma à Washington, a été élue députée du dixième district de la Chambre des représentants de Washington, battant sa rivale démocrate Beth Doglio. Selon les résultats encore partiels, elle obtiendrait 58,3 % des voix contre 41,7 % pour sa concurrente.Strickland est née à Séoul en 1962 d’une mère sud-coréenne et d’un père américain d’origine africaine, un GI déployé dans le pays du Matin clair. Sa famille a déménagé aux Etats-Unis l’année suivante. Aussi connue sous son nom coréen, Sun-ja, Strickland est également la première Afro-Américaine à remporter un siège au Congrès de l'Etat de Washington.Jusqu’à présent, deux Américains d’origine coréenne ont été élus à la Chambre des représentants, à savoir l’ancien républicain Jay Chang-joon Kim du 41e district de l'Etat de Californie et le représentant démocrate Andy Kim du troisième district du New Jersey.