Le fugitif nord-coréen arrêté veut faire défection en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le nord-Coréen arrêté hier après avoir passé la frontière intercoréenne a exprimé son intention de faire défection au Sud. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le chef de la communication de l’état-major interarmées (JCS).Lors d’un point de presse, Kim Joon-rak s’est toutefois refusé à donner plus d’explications pour le moment, les enquêtes ouvertes par les organismes concernés étant toujours en cours. Il a également confirmé qu’un seul individu avait traversé la ligne de démarcation et que l’opération de recherche était désormais bouclée.A propos du défaut de surveillance lors du franchissement, mardi, des clôtures de barbelés en première ligne par le déserteur, le colonel Kim a reconnu que les capteurs installés sur place ne s’étaient pas déclenchés et qu’ils étaient hors service.Selon lui, le JCS procèdera à une inspection générale de tous les dispositifs pour déterminer les causes du dysfonctionnement et installer, si nécessaire, des systèmes de surveillance plus performants.