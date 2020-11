Pêches illégales : la police maritime mène une première patrouille conjointe avec la Chine

Photo : YONHAP News

La police maritime mène, depuis mardi, une première patrouille conjointe avec son homologue chinoise en Mer jaune. Cette opération, visant à contrer les pêches illégales dans ces eaux situées entre la péninsule et l’empire du Milieu, durera jusqu’à lundi prochain.La zone concernée s’étend du sud-ouest de l’île de Daecheong, près de la frontière intercoréenne, jusqu’au sud de l’île méridionale de Jeju. Un accord de pêche entre les deux pays prévoit un contrôle conjoint bilatéral de cette surface maritime.Les autorités sud-coréennes et chinoises tentent de souligner, par cette opération, la nécessité d’éradiquer la pêche illégale fréquemment perpétrée par les chalutiers de l’empire du Milieu.Cette collaboration a été initiée en 2015 par le ministère sud-coréen des Affaires maritimes et de la Pêche et la police maritime chinoise. Mais cette année, sur demande de Pékin, la police maritime sud-coréenne y participe pour la première fois.