Photo : YONHAP News

Yeouido, la place financière sud-coréenne, a une nouvelle fois le sourire. Le Kospi, l’indice de référence de la Bourse de Séoul, prend 2,40 % pour finir à 2 413,79 points. Le Kosdaq, l’indice des valeurs technologiques, gagne de son côté 2,16 % et clôt à 844,80 points.Sur le marché des devises, le won sud-coréen se reprend face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’échange contre 1 324,79 wons (-1,26 wons) et le dollar américain contre 1 128,20 wons (-9,50 wons).