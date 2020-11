La chef de la diplomatie sud-coréenne entamera une visite à Washington dimanche

Photo : YONHAP News

Alors que l'incertitude demeure autour du résultat de l’élection présidentielle aux Etats-Unis, la ministre des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha, s’envolera dimanche pour Washington afin de tenir dès le lendemain un tête-à-tête avec son homologue américain. C’est ce dernier qui l’a invitée à faire ce déplacement. Pour rappel, Mike Pompeo devait visiter la Corée du Sud au début du mois d’octobre, mais il a dû annuler après que le président Donald Trump ait été testé positif au COVID-19.Les deux chefs de la diplomatie auront ainsi leur première réunion en présentiel en neuf mois pour parler des mesures visant à renforcer l’alliance Séoul-Washington.Le ministère sud-coréen a expliqué que la date de ce rendez-vous avait été choisie indépendamment du scrutin américain. Selon lui, la discussion bilatérale doit se poursuivre jusqu’à la fin du mandat de Donald Trump, et ce quelle que soit l’issue de l’élection. Par ailleurs, Kang rencontrera différentes personnalités au lieu d’entrer en contact directement avec le camp du candidat démocrate Joe Biden pendant sa visite de quatre jours.D'autre part, Kang Kyung-wha a affirmé, hier, devant la commission parlementaire des affaires étrangères et du commerce extérieur qu'une éventuelle victoire de Biden ne signifierait pas un retour à la case départ pour les négociations sur le dossier nucléaire nord-coréen. Et d'afficher sa volonté de poursuivre une plus large coopération bilatérale en se préparant à toute éventualité électorale.La ministre sera accompagnée du négociateur nucléaire sud-coréen Lee Do-hoon. Celui-ci s’entretiendra avec le sous-secrétaire d’Etat Stephen Biegun, qui cumule aussi les fonctions de représentant spécial pour la Corée du Nord.