Photo : YONHAP News

Comme prévu, cette journée de vendredi est placée sous le signe des nuages et de la pluie. Des averses localisées dans la région de Séoul, de Yeosu, au bord de la mer du Sud, et sur l'île de Jeju.Le mercure est en hausse de trois à cinq degrés par rapport à hier. Cet après-midi, on attend 14°C dans la capitale, 16°C à Daejeon, dans le centre du pays, et 19°C à Busan, une grande ville portuaire du sud-est de la péninsule.Le soleil fera son grand retour demain dans l'après-midi sur l'ensemble du territoire.