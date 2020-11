Cheongwadae : Séoul et Washington coopèrent afin d’éviter un vide dans le processus de la paix

Photo : YONHAP News

Sur fond d’incertitude autour de la présidentielle américaine, le Conseil de sécurité nationale (NSC) s’est rassemblé, hier après-midi à la Cheongwadae, avant une réunion interministérielle de la diplomatie et de la sécurité présidée par le président Moon Jae-in.A cette occasion, l’exécutif a affirmé sa volonté de s’appuyer sur l’alliance solide entre Séoul et Washington afin qu’il n’y ait pas de vide dans les efforts déployés pour renforcer les relations bilatérales et faire avancer le processus de paix dans la péninsule coréenne.C’est ce que rapporte le briefing publié hier par le porte-parole de la Maison bleue. Selon Kang Min-seok, le gouvernement assurera en toute continuité la communication et la concertation en ce sens avec les Etats-Unis et maintiendra le calendrier diplomatique comme prévu.On a également appris que l’exécutif avait décidé de scruter de près l’évolution politique dans la péninsule et à l’international et avait passé en revue sous toutes les coutures l’impact éventuel que l’élection américaine pourrait avoir sur l'énonomie du pays.