Des banques étrangères relèvent leurs prévisions de croissance pour la Corée du Sud en 2020

Photo : YONHAP News

Les principales banques d’investissement étrangères ont relevé leurs prévisions de croissance pour l’économie sud-coréenne cette année. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le Centre sud-coréen pour la finance internationale (KCIF).D’après le centre, neuf grandes banques d’investissement dont Barclays et Goldman Sachs ont misé, fin octobre, sur une croissance négative de 1,2 % du PIB de la Corée du Sud. Il s’agit d’une hausse de 0,2 point par rapport au chiffre avancé le mois dernier, à savoir un recul de 1,4 %.Ces établissements ont publié leurs prévisions sur dix pays asiatiques, et ils les ont revues à la hausse pour sept d’entre eux, y compris la Corée du Sud. Par ailleurs, ils ont légèrement relevé leurs prévisions de croissance sud-coréenne pour l’année prochaine, à 3,3 % contre 3,2 %.Or, ces observations ont été établies sans prendre en compte les conséquences de la présidentielle américaine. A ce sujet, deux établissements sud-coréens ont fait savoir que la victoire de Joe Biden serait davantage bénéfique à l’économie sud-coréenne.Selon l’Institut de recherche Hyundai, si le candidat démocrate remporte le scrutin, cela fera gagner 0,1 à 0,4 point à la croissance du pays du Matin clair en 2021. Même son de cloche du côté de l’Institut de recherche Woori Finance, qui y voit un facteur positif, à savoir un progrès de 0,1 à 0,3 point.