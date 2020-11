Séoul, Pékin et Tokyo unis pour développer l’industrie du contenu à l’ère du « sans contact »

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a organisé, hier en visioconférence, la 13e édition du Forum trilatéral de l’industrie du contenu culturel, conjointement avec son homologue chinois ainsi que le ministère japonais de l’Economie et de l’Industrie.A cette occasion, les trois pays ont discuté des impacts de la crise du COVID-19 sur leur industrie du secteur concerné et le rôle à jouer par les contenus culturels à l’époque post-COVID.Trois responsables de ce dossier ont adopté un communiqué conjoint à l’issue de ce rendez-vous. Dans le texte, ils sont convenus de partager les mesures nécessaires pour promouvoir et exploiter la production et la distribution dans trois pays. Ils ont aussi , et ils ont défini les moyens de soutien à la coopération internationale entre les entreprises des trois nations.Par ailleurs, cet événement a été organisé en partenariat avec le grand salon japonais TIFFCOM, consacré au marché du cinéma et de la télévision. Ainsi, une vingtaine de sociétés sud-coréennes de contenu culturel ont pu avoir des entretiens avec des industriels nippons. Sans oublier la table ronde de discussion entre les experts et la conférence destinée aux professionnels.