Vaccin antigrippal : causalité non établie pour 87 des décès survenus après l’inoculation

Jusqu’à minuit jeudi, les autorités sanitaires ont enregistré un total de 94 personnes décédées après s’être fait vacciner contre le virus de la grippe.L'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) a déclaré qu’aucun lien de cause à effet n’avait été établi entre 87 de ces décès et la vaccination, d’après l’enquête épidémiologique et l’expertise de l’équipe chargée du dossier. Et d’ajouter que les sept autres cas suspects étaient toujours à l’étude.La KDCA a précisé que quatre nouveaux cas avaient déjà été examinés avant-hier par son équipe de réaction rapide. Selon les premières constatations, ces morts ne relèvent pas de suites graves post-vaccinales telles que l’anaphylaxie, c’est-à-dire la manifestation la plus exacerbée de l’allergie. Par ailleurs, aucune anomalie sérieuse n’a été rapportée chez ceux qui se sont fait administrer un vaccin antigrippal du même lot, le même jour, dans le même établissement hospitalier que ceux qui sont décédés.La patronne de la KDCA, Jeong Eun-kyeong, a appelé la population à ne pas se précipiter pour se faire vacciner, étant donné que l’influenza a de fortes chances de s’inviter, cet hiver, plus tard que les années précédentes. Elle a conseillé aux citoyens de se faire inoculer un jour où ils se sentent en pleine forme, après avoir indiqué à l’équipe médicale leurs maladies et antécédents allergiques.