COVID-19 : entrée en vigueur demain de la nouvelle échelle de distanciation sociale

Photo : YONHAP News

En l’espace de 24 heures, 145 patients supplémentaires infectés par le COVID-19 ont été recensés : 117 contaminations domestiques et 28 importées. Ainsi, la Corée du Sud compte désormais un total de 27 195 cas confirmés.Par région, 38 cas ont été signalés à Séoul, 34 dans province de Gyeonggi, 25 dans le Chungcheong du Sud et sept dans le Gangwon.Alors que l'épidémie de COVID-19 poursuit sa progression dans des lieux de la vie quotidienne, tels que les salles de sport et les lieux de travail, le premier niveau de la nouvelle échelle de distanciation sociale sera appliqué dans tout le pays à partir de demain. Celle-ci compte cinq niveaux, contre trois actuellement.D’après les nouveaux critères, au niveau 1, le port du masque est obligatoire dans tous les établissements généraux et à haut risque ainsi que dans les transports en commun et lors des rassemblements. En cas d’infraction, une amende maximale de 100 000 wons, soit environ 74 euros, pourra être infligée.Les collectivités locales peuvent relever ou abaisser ce niveau. Ainsi, à Cheonan et à Asan, deux villes situées dans la province de Chungcheong du Sud, le niveau 1,5 déclenché hier sera maintenu.