Voiture écologique : Hyundai-Kia en 4e position avec 350 000 unités écoulées l’an dernier

L’année dernière, la vente de voitures « vertes » sur le marché mondial a enregistré son plus haut niveau avec 5,27 millions d’unités. D’après les données publiées par l’Association de l’industrie automobile de Corée (KAMA), le nombre de véhicules à moteur électrique, y compris les voitures tout électrique (BEV) et les hybrides (HEV) a progressé, l’an dernier, de 14,4 % en glissement annuel.Les modèles du constructeur Hyundai Motor et de sa filiale Kia Motors ont représenté 350 000 unités, plaçant le premier constructeur automobile sud-coréen au quatrième rang mondial. Il s’agit d’un bond de 25,1 %. En particulier, il se classe troisième dans la gamme des hybrides avec 220 000 voitures.C’est le japonais Toyota qui arrive en tête avec 1,98 million de véhicules écoulés, soit un gain de 17,9 % en un an. Viennent ensuite l’américain Tesla (460 000 unités) et le japonais Honda (390 000).