Un carrefour de Los Angeles baptisé « SM Entertainment Square »

Photo : YONHAP News

Un carrefour de Los Angeles, aux Etats-Unis, a été baptisé « SM Entertainment Square ». C’est la première fois qu’une rue ou une intersection américaine prend le nom d’une entreprise de divertissement sud-coréenne.D’après l’annonce faite aujourd’hui par SM Entertainment, le conseil de la ville a décidé, le 28 octobre dernier, de donner le nom de cette compagnie au carrefour où se croisent la 6e rue et Oxford Avenue. A cette occasion, Herb Wessonn, membre du conseil municipal, a salué « la contribution innovante de la firme et de son fondateur et producteur général Lee Su-man au secteur de la musique pop en hissant le statut de la k-pop dans le monde entier ».Par ailleurs, l’entreprise envisage d’ouvrir un complexe de divertissement et de restauration baptisé « SMT LA » qui abritera différents restaurants, des salles de karaoké et des boîtes de nuit. Cet endroit devrait contribuer à faire connaître la culture et le mode de vie sud-coréens aux Américains.