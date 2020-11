Forum de Jeju : Moon Jae-in promet des efforts inlassables pour pacifier et dénucléariser la péninsule

Photo : YONHAP News

Le président de la République a réaffirmé que la Corée du Sud déploierait des efforts sans relâche afin d’en finir pour de bon avec la guerre dans la péninsule, d’y réaliser la dénucléarisation et instaurer une paix permanente.Moon Jae-in a tenu ces propos, aujourd’hui, dans un discours liminaire par visioconférence lors de la 15e édition du Forum de Jeju sur la paix et la prospérité qui a réuni de nombreux participants à distance, que ce soit dans le pays ou à l’étranger. Il a fait savoir que la paix restait un vœu très cher pour le pays du Matin clair.Le chef de l’Etat a souligné la nécessité de pacifier la péninsule coréenne pour apporter la paix et la prospérité en Asie du Nord-est. Selon lui, « la paix basée sur le multilatéralisme » est un esprit indispensable pour celle dans la région.Moon a proposé à nouveau de lancer un dispositif de coopération en matière de prévention des maladies infectieuses et des catastrophes naturelles, ainsi que de santé publique en Asie du Nord-est. Pour rappel, il avait dévoilé une telle initiative en septembre dernier lors de son discours à la 75e session de l’assemblée générale des Nations unies. Cependant, il a préféré ne pas prôner une déclaration officielle de fin de la guerre de Corée visant à clore définitivement le conflit de 1950-53 qui s’était terminé par un simple armistice.Par ailleurs, le locataire de la Maison bleue a livré des détails sur la manière dont la Corée du Sud est parvenue à lutter efficacement contre le COVID-19. Et d’ajouter qu’elle fera preuve de solidarité et de coopération avec la communauté internationale afin de juguler la pandémie. Il s’agit de renforcer la coopération sanitaire et médicale ainsi que de soutenir les classes défavorisées en la matière, et cela via des projets d’aide publique au développement.Enfin, il a mis l’accent sur la nécessité de mener « une coopération internationale plus inclusive ». Selon lui, Séoul devra investir 73 000 milliards de wons, soit quelque 55 milliards d’euros, dans le « Green New Deal », un grand plan de relance en vue de face au changement climatique et de réaliser l’économie verte, ainsi qu'avancer sans faillir vers son objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050.