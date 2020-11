Les conseillers à la sécurité nationale sud-coréen, américain et japonais se concertent en visioconférence

Photo : YONHAP News

Les conseillers à la sécurité nationale de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon sont convenus de maintenir une coopération étroite dans les affaires étrangères et la défense, quel que soit le résultat de la présidentielle américaine.D'après le porte-parole de la Maison bleue, Kang Min-seok, Suh Hoon a échangé ce point de vue avec Robert O'Brien et Shigeru Kitamura, lors d'une réunion virtuelle aujourd'hui. Il a notamment souligné la nécessité de conjuguer leurs efforts le plus tôt possible pour remettre sur les rails le dialogue entre Washington et Pyongyang, alors que la course à la Maison blanche a pris fin.Les trois hauts responsables ont également partagé leurs avis sur diverses questions de défense, telles que la dénucléarisation de la péninsule et l'instauration d'une paix permanente dans cette partie du monde. Dans la foulée, ils se sont engagés à coopérer davantage pour la lutte contre le COVID-19 et à se retrouver en présentiel dans un avenir proche, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire.