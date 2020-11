Réouverture du village des athlètes de Jincheon

Photo : YONHAP News

Les athlètes des équipes de Corée du Sud peuvent de nouveau s’entraîner en vue de participer aux Jeux olympiques de Tokyo.Le Comité sportif et olympique coréen (KSOC) a rouvert, hier, le village des athlètes de Jincheon, dans la province de Chungcheong du Nord, après avoir consulté le ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme ainsi que les autorités sanitaires.Ce site avait été provisoirement fermé fin mars en raison du report des JO à l’année prochaine et de la propagation du COVID-19.120 sportifs évoluant dans six disciplines, dont le cyclisme, la natation, le tir et l’haltérophilie, y ont fait leur entrée. Ceux d’autres disciplines les rejoindront dans les prochains jours.Avant la réouverture du site, le KSOC a mis en place des mesures préventives rigoureuses en désinfectant, entre autres, tous les endroits du complexe et en installant des parois sur les tables des cantines. Il envisage également de limiter à 250 le nombre de sportifs qui s'entraînent en même temps sur le terrain, en déplaçant certains entraînements vers d’autres infrastructures.