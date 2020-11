Photo : YONHAP News

Après quatre jours marqués par une hausse continue de la Bourse de Séoul, la semaine s'est achevée sur un bémol. En effet, le Kospi, son indice de référence, gagne 0,11 % et finit à 2 416,50 points. Le Kosdaq, qui rassemble les valeurs technologiques, perd quant à lui 0,95 % pour clore à 836,78 points.Du côté des devises, le won sud-coréen continue sa progression face aux monnaies européenne et américaine. À la fermeture des transactions, l’euro s’achète 1 324,09 wons (-0,70 won) et le dollar 1 120,40 wons (-7,80 wons).