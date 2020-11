Présidentielle américaine : Moon Jae-in félicite Joe Biden

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Moon Jae-in a félicité ce matin Joe Biden et Kamala Harris pour leur élection via son fil Twitter. Tout en rappelant que l’alliance Séoul-Washington est très solide, il s’est dit impatient de travailler avec eux pour réaliser les valeurs communes et développer davantage les relations bilatérales. Et le locataire de la Cheongwadae a fini son tweet par la phrase suivante « Katchi Kapshida » qui veut dire « Allons y ensemble » en coréen.Ce message de félicitations a été posté environ huit heures après que le candidat démocrate a déclaré la victoire de facto à la présidentielle américaine et peu avant son premier discours à la nation prononcé depuis Wilmington, dans le Delaware. La raison pour laquelle le numéro un sud-coréen a choisi Twitter à la place d’un moyen plus diplomatique et officielle tient au fait que son rival, l’actuel président américain Donald Trump, n’accepte toujours pas les résultats du scrutin. C’est donc une fois que ce dernier aura reconnu sa défaite que le chef de l’Etat sud-coréen débutera les démarches officielles comme un entretien téléphonique.Le 46e président des Etats-Unis est un vétéran en diplomatie, en défense et en stratégie internationale. Durant ses 36 ans au Sénat, il a siégé au sein de la commission judiciaire et celle des affaires étrangères. Pour lui, la Corée du Sud ne peut être qu’un important partenaire. En la considérant comme une « alliance de sang » et une « amie », il s’y est rendu à plusieurs reprises.Vis à vis de la Corée du Nord, tout en soulignant l’importance du dialogue et de la tolérance, le futur dirigeant américain s'est montré ferme sur le dossier nucléaire ainsi que sur les problèmes des droits de l’Homme. Le régime de Kim Jong-un l’avait alors insulté en le qualifiant de « chien enragé ».