La ministre des Affaires étrangères s’envole pour Washington

Photo : YONHAP News

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères Kang Kyung-wha s’est envolée aujourd’hui pour les Etats-Unis. A l’invitation de son homologue américain Mike Pompeo, elle séjournera jusqu’au 11 novembre à Washington. Un entretien entre les chefs de la diplomatie des deux nations y est prévu lundi.Au menu de leurs discussions : le renforcement de l’alliance Corée du Sud-Etats-Unis et la dénucléarisation ainsi que l’instauration de la paix dans la péninsule coréenne, et cela indifféremment des résultats de la présidentielle américaine, d'où le candidat démocrate Joe Biden est sorti vainqueur.Aux journalistes qui l’attendaient à l’aéroport international d’Incheon, tout en reconnaissant que les relations Séoul-Washington étaient actuellement délicates, Kang a déclaré qu’il fallait maintenir la communication et que si un sujet préoccupait la péninsule ou les deux alliés, les ministres des deux pays s’entretiendraient à tout moment.Lors de son déplacement aux Etats-Unis, la ministre sud-coréenne doit rencontrer différentes personnalités politiques et académiques afin de demander leur soutien pour renforcer les relations bilatérales et pour faire avancer le processus de paix dans la péninsule coréenne. Parmi eux figureraient ceux qui occuperont des fonctions clés dans la nouvelle administration Biden.Kang est accompagnée du négociateur nucléaire Lee Do-hoon. Ce dernier prévoit de s’entretenir avec le sous-secrétaire d’Etat Stephen Biegun.