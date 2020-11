Présidentielle américaine : les partis politiques sud-coréens soulignent l'alliance Séoul-Washington

Photo : KBS News

Suite à la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle américaine, le milieu politique sud-coréen souligne l’importance de l’alliance Séoul-Washington, reprenant la phrase « Katchi Kapshida » qui veut dire « Allons y ensemble » en coréen. Rappelons que cette dernière a été utilisée en octobre par le candidat démocrate dans un article qu’il a rédigé pour la presse sud-coréenne.Tout d’abord, le Minjoo a mis en avant la nécessité de relancer le dialogue entre la Corée du Nord et les Etats-Unis. Lee Nak-yon, le patron de la formation présidentielle, a ainsi fait part de son souhait de voir le processus de paix dans la péninsule coréenne relancé sous l’administration Biden.Quant au Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la principale force de l’opposition conservatrice, il a appelé à la coopération en matière d’économie et de sécurité, rappelant que l’alliance sud-coréano-américaine était scellée par le sang depuis la guerre de Corée. Kim Jong-in, qui est à sa tête, a également souhaité le renforcement du rôle de leader des Etats-Unis sur la scène internationale.Le Parti de la justice, petite formation progressiste, a de son côté demandé à l’administration Biden de tenir sa promesse sur le retour des Etats-Unis dans l'accord de Paris sur le climat et d’adopter une attitude rationnelle concernant le partage des frais liés au stationnement des GI's dans le pays du Matin clair.