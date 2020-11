Moon Jae-in exprime ses attentes quant aux futures relations avec Joe Biden

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat sud-coréen Moon Jae-in a félicité dimanche Joe Biden et Kamala Harris via son fil Twitter. Tout en rappelant que l’alliance Séoul-Washington était très solide, il s’est dit impatient de travailler ensemble pour réaliser les valeurs communes et développer davantage les relations bilatérales. Et de ponctuer son tweet par « Katchi kapshida », qui signifie « Allons y ensemble » en coréen.Ce message de félicitations, rédigé en coréen et en anglais, a été posté sur le réseau social environ huit heures après que le candidat démocrate a déclaré sa victoire de facto à la présidentielle américaine et peu avant son premier discours à la nation prononcé depuis Wilmington, dans le Delaware. La raison pour laquelle le locataire de la Maison bleue a choisi ce moyen de communication au lieu d’un canal plus formel tient au fait que son rival, Donald Trump, n’accepte toujours pas les résultats du scrutin.Tout au long du week-end, des réunions se sont tenues à la Cheongwadae pour faire face aux différents scénarios de la présidentielle américaine. Le premier entretien téléphonique entre Moon Jae-in et son nouvel homologue américain se déroulera sans doute une fois que l’actuel occupant de la Maison blanche aura reconnu sa défaite.