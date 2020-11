COVID-19 : le nombre de nouveaux cas repasse à trois chiffres

Photo : YONHAP News

En 24 heures, 126 patients supplémentaires infectés par le COVID-19 ont été recensés en Corée du Sud, dont 99 contaminations domestiques et 27 importées. Le taux de létalité s'est établi à 1,74 %, avec 478 décès enregistrés depuis le début de la pandémie.Les autorités sanitaires craignent que leur réponse ne parvienne pas à endiguer la vitesse de propagation de l'épidémie, et examinent la possibilité de relever d’un cran le niveau de distanciation sociale, à 1,5, au moins dans la région métropolitaine.Le gouvernement a annoncé la généralisation dès d'aujourd’hui à tout le pays de la campagne de dépistage préventif dans les établissements pour personnes âgées dépendantes, qu'ils soient hospitaliers ou non. Le dépistage général a déjà été mis en œuvre dans la capitale et ses environs, permettant d'identifier 38 cas positifs dans sept établissements.Toujours selon l'exécutif, tout contrevenant qui ne respecte pas les réglementations sur l'auto-confinement sera poursuivi en justice. Des exceptions sont toutefois prévues pour des motifs de dépistage, de traitement médical, d'examen ou de funérailles, entre autres. Les catastrophes naturelles, les urgences médicales, les maladies psychiatriques ou les cas de démence sénile seront eux aussi exempts de poursuites.